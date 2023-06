Ulm

Gleich zwei neue Filialen für Goldhandel eröffnen in Ulm – aber warum?

Der Edelmetallhändler Pro Aurum zieht in Ulm in diesen Neubau in der Neuen Straße.

Plus Pfandhäuser und Handel mit Gold gibt es in Ulm schon immer. Neu ist, dass die großen Filialisten des Edelmetallhandels schicke Filialen eröffnen. Was dahinter steckt.

Von Oliver Helmstädter

Es sind blumige Worte, mit denen sich der Edelmetallhändler Pro Aurum ankündigt: "Hier entsteht ein neues Goldstück", steht auf der verklebten Schaufensterscheibe in der Neuen Straße. Eine gute Adresse: Das Gebäude mit Hausnummer 44 ist ein Neubau an der Schnittstelle der viel befahrenen Verkehrsachse und den kleinteiligen Strukturen des historisch geprägten Fischerviertels. Gold boomt nicht nur hier in Ulm.

Pro Aurum hat Filialen in München, Zürich – und Ulm

In Metropolen wie München, Berlin, Hamburg und Zürich hat Pro Aurum bislang Filialen. Und nun kommt der nach eigenen Angaben Erfinder des Online-Edelmetallhandels nach Ulm. Warum? Weil Ulm ein "Herz aus Gold" hat, heißt es in der Werbung. Offensichtlich gibt es hier Nachfrage. Denn auch der nach eigenen Angaben größte Goldhändler Deutschlands, die Firma Ophirum, eröffnete bereits vor vielen Wochen eine Niederlassung im Ulmer Hafenbad. Auf Anfrage will sich das Unternehmen Ophirum aber nicht dazu äußern, warum Ulm als Ort auserkoren wurde.

