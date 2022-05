Neue Lagerräume für Ulmer Müll kosten viel mehr als gedacht

Wie viel Aufwand die Hinterlassenschaften der Wegwerfgesellschaft erfordern, wird durch die Jahresbilanz der Müllverbrennungsanlage Donautal deutlich.

Nachdem der Müll aus der heimischen Tonne von der Müllabfuhr abgeholt wird, landet er im Müllheizkraft. Dazwischen muss das unappetitliche Zeug irgendwo gelagert werden. Im Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal wurden neue Müllbunker in Betrieb genommen. Diese wurden teurer als gedacht, wie jetzt auf der Verbandsversammlung des Zweckverbands TAD (Thermische Abfallverwertung Donautal) deutlich wurde: Statt 13,3 Millionen Euro wie geplant, wurden 15,1 Millionen fällig. "Mit Blick auf die explodierenden Preise im Baugewerbe ein akzeptables Ergebnis", teilt der Verband schriftlich mit.

Durch den erfolgreichen Abschluss der Baumaßnahmen erhöht sich das Müllbunker-Volumen von 2000 auf 3800 Tonnen Müll – Platz genug, um nun im Sommer wie geplant Müllbunker 1 nach über 25 Jahren Betrieb sanieren zu können.

In Ulm wird aus Müll Strom erzeugt

Die Verbandsversammlung des TAD hat in einer Sitzung den Jahresabschluss für das Jahr 2021 verabschiedet. Der TAD betreibt das Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal. Die Bilanz für 2021 weist im Jahresabschluss eine Summe von rund 26,6 Millionen Euro aus. Nach dem Jahresabschluss 2021 liegt die Verbandsumlage der TAD-Mitglieder (Stadt Ulm, Alb-Donau-Kreis, Landkreise Biberach, Heidenheim und Sigmaringen sowie die Stadt Memmingen) bei rund 8,2 Millionen Euro. Veranschlagt waren 9,74 Millionen Euro. Rund 1,55 Millionen Euro fließen anteilig für 2021 an die Verbandsmitglieder zurück.

Versorgung mit Energie: Fernwärme kommt aus dem Ulmer Donautal

Im Jahr 2021 wurden demnach im Müllheizkraftwerk Ulm-Donautal 169.819 Tonnen Abfälle thermisch verwertet und daraus Strom und Fernwärme erzeugt. Die Fernwärme fließt in das Netz der FUG (Fernwärme Ulm GmbH), die auch die Betriebsführung im Müllheizkraftwerk innehat. Der Strom, soweit nicht in der Anlage selber benötigt, fließt ins Stromnetz im Stadtgebiet. Das Müllheizkraftwerk sei auch 2021 gut ausgelastet gewesen, trotz Corona-Krise. Aus der Vermarktung des Stroms wurden rund 2,5 Millionen Euro eingenommen, knapp 500.000 Euro mehr als im Vorjahr und rund eine Million Euro mehr als im Wirtschaftsplan veranschlagt. Die Erlöse aus der Fernwärmelieferung an die FUG beliefen sich auf etwas mehr als drei Millionen Euro, rund 113.000 Euro mehr als 2020.

Seit 25 Jahren ist das Müllheizkraftwerk (MHKW) Ulm-Donautal in Betrieb. Hier entsteht aus Müll Energie für eine Region mit rund 1,2 Millionen Einwohnern. Aus diesem Anlass veranstaltet der TAD am Sonntag, 15. Mai, von 10 bis 17 Uhr einen Tag der offenen Tür beim Müllheizkraftwerk. Besucherinnen und Besucher können sich bei einem ausführlichen Rundgang durch die gesamte Anlage an verschiedenen Informationstafeln über die Abfallverbrennung, die thermische Verwertung des Mülls sowie die Produktion von Strom und Fernwärme im Müllheizkraftwerk informieren. Für Kinder stehen eine Hüpfburg und eine Schminkstation bereit. Außerdem können Rundfahrten mit einem Müllfahrzeug gemacht werden. (AZ)