Neue Modellregion für grünen Wasserstoff hat ihren Sitz in Ulm

Wie Ulm beim Zukunftsthema Grüner Wasserstoff eine führende Rolle einnehmen will.

In Schwäbisch-Gmünd findet der Kick-off für das Projekt "Hy-FIVE - Modellregion Grüner Wasserstoff Baden-Württemberg" statt: Staatssekretär Andre Baumann vom Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft überreichte dem Projektkonsortium symbolisch die Fördersumme von insgesamt rund 32 Millionen Euro. Auch Ulm ist dabei.

Der Sitz von "Hy-FIVE" ist in Ulm

Das Akronym "Hy-FIVE" steht für Wasserstoff (englisch "hydrogen") und "Fahrzeuge, Industrie, Verteilung, Erzeugung". Die Fördermittel werden aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) und vom Land Baden-Württemberg zur Verfügung gestellt. Ziel des Projekts Hy-FIVE ist die Erprobung einer Wasserstoffwirtschaft sowohl im ländlichen als auch im städtischen Raum. Dabei konzentrieren sich die Aktivitäten auf vier Leuchtturmprojekte, die die gesamte Wertschöpfungskette von der Erzeugung bis hin zur Nutzung in Industrie, Verkehr und Quartierslösungen abbilden. Ergänzt wird dies um eine Geschäftsstelle mit Sitz in Ulm, die für zentrale Aufgaben im Projekt zuständig sein und unter anderem Informationsveranstaltungen in den beteiligten Stadt- und Landkreisen organisieren wird.

Das sagt OB Czisch über den Grünen Wasserstoff

Die Modellregion umfasst neben den Landkreisen Reutlingen, Heidenheim und Tübingen den Alb-Donau-Kreis, den Ostalbkreis sowie die Städte Schwäbisch Gmünd und Ulm. "Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnung des Landes als Modellregion Grüner Wasserstoff in Baden-Württemberg. In Ulm und der Region haben wir die perfekten Voraussetzungen für den Aufbau der geforderten Wertschöpfungskette, denn wir bilden von der Grundlagenforschung, über Forschung und Entwicklung, der Wasserstoffproduktion bis hin zum Einsatz - zum Beispiel in Brennstoffzellen-Lkw - alle Glieder ab", sagt Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch.

Die SWU sind mit dabei

Das Förderprogramm setze mit der Unterstützung von privaten Investitionen hier die richtigen Anreize. Mit den Stadtwerken Ulm/Neu-Ulm (SWU) beteilige sich auch eine städtische Gesellschaft am konkreten Aufbau von Elektrolyseuren im Stadtgebiet. "Die SWU gehen als Stadtwerke voran und setzen auf diese Zukunftstechnologie. Wichtig ist auch die geplante Wasserstofftankstelle im Donautal für Lkw. Damit werden ideale Voraussetzungen für unsere Unternehmen geschaffen", betont Czisch. Für ihn sei es wichtig, dass die Herausforderungen gemeinsam von der Region angegangen werden.

Das Projekt wird im Zeitraum 2022 bis 2027 gefördert. Im Anschluss muss sich das System wirtschaftlich selbst tragen. Die Vernetzung mit weiteren Partnern und Akteuren in der Region und darüber hinaus wird daher von Anfang an eine wichtige Rolle für den langfristigen Erfolg des Projekts spielen und ist bereits in vollem Gange. (AZ)