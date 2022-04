Neue Musik: Das Ulmer Stadthaus wird tatsächlich zum "Klanghaus"

Plus "Klanghaus" ist der Titel des Neue-Musik-Festivals im Ulmer Stadthaus. Komponist Antonis Anissegos nahm das in seinem Werk "RAM" wörtlich.

So klang das Stadthaus noch nie: Der griechische Komponist Antonis Anissegos, Mitglied des European Music Project-Ensembles, machte beim zweiten Abend der Reihe „Klanghaus“ mit der Uraufführung seines Werkes „RAM“ das Stadthaus tatsächlich zu einer begehbaren architektonischen Skulptur des Klanges: ein großartiges Event, das eine CD-Aufnahme verdienen würde, um Stadthaus-Besucherinnen und -Besuchern diese außergewöhnlichen Möglichkeiten des Hauses verstehbar zu machen.