Neue Perspektiven dank Social Media: Erster Instawalk im DZM

Wie das Donauschwäbische Zentralmuseum mit einem besonderen Angebot ein neues Publikum anlocken und seine Reichweite in den sozialen Medien steigern will.

Aus einem neuen Blickwinkel will sich das Donauschwäbische Zentralmuseum (DZM) diesen Samstag präsentieren. Das Ulmer Museum lädt zu einem Rundgang mit dem Smartphone ein. Bei diesem sogenannten Instawalk entdecken die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spannendes über Europas zweitgrößten Fluss und bekommen interessante Bildmotive vor die Handykamera.

So funktioniert der Instawalk des Donauschwäbischen Zentralmuseums

Das DZM veranstaltet den Instawalk einerseits für Instagrammerinnen und Instagrammer, die ihre Accounts professionell betreiben, mitmachen kann aber auch jeder, der Interesse an der Donau hat und interessante Bilder für seinen kleinen, privaten Account knipsen möchte. Der Rundgang führt durch die Dauerausstellung "Donau. Flussgeschichten", die von den Menschen und Tieren entlang des Stroms erzählt. Aus 22 Flussgeschichten entsteht dort ein Panorama aus Vergangenheit und Gegenwart. Ungewöhnliche Objekte, Bilder, Filme und Klänge erzählen vom Unterwegssein auf dem Wasser und von der kulturellen Vielfalt entlang dieses besonderen Flusses.

Es gehe beim Instawalk darum, gemeinsam neue Perspektiven zu entdecken und sich inspirieren zu lassen von den vielen Geschichten, die die Donau erzählt, erklärten die Veranstalter. Mit dem Instawalk wollen sie ein neues und jüngeres Publikum ins DZM locken. Man hofft aber auch auf einen gewissen Werbeeffekt in den sozialen Medien. "Wir wollen mit den Posts auch unsere Reichweite bei Instagram steigern", sagt Projektkoordinatorin Christina Reichl. Dazu hat das Museum zu dem Rundgang auch etablierte Instagrammerinnen und Instagrammer eingeladen.

DZM gewährt am Samstag einen Blick hinter die Kulissen

Neben dem gemeinsamen Rundgang durch die Ausstellung "Donau. Flussgeschichten" lockt das DZM auch mit einem exklusiven Blick hinter die Kulissen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Instawalks bekommen von Reichl eine kleine Führung durch das Sammlungsdepot, das für die Öffentlichkeit sonst nicht zugänglich ist. Dort sind all die Objekte und Exponate eingelagert, die in den aktuellen Ausstellungen zwar nicht zu sehen sind, die aber trotzdem so interessant und wertvoll sind, dass sie im Museum aufbewahrt werden.

Auf eigene Faust können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach dem Instawalk dann die zweite Dauerausstellung des DZM, "Donauschwaben. Aufbruch und Begegnung", und die Architektur des historischen Museumsgebäudes erkunden. Für Fragen dazu steht das Museumsteam bis 15 Uhr zur Verfügung. Zur Mittagszeit ist für die Teilnehmer und Teilnehmerinnen ein Imbiss mit Gespräch und lockerem Austausch geplant. (mit AZ)

Info: Der Instawalk im DZM findet am Samstag, 22. April, um 11 Uhr statt. Die Teilnahme ist frei, Anmeldung erfolgt unter mail@artefakt-berlin.de oder über Instagram per Direktnachricht an @artefakt_berlin.