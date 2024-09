Neue Perspektiven im NS-Gedenken: DZOK zeigt Austellung zum Schicksal jüdischer Senioren

Es gibt noch immer Bereiche in der Forschung über den Nationalsozialismus, die bislang wenig beleuchtet wurden – zum Beispiel den Umgang des NS-Regimes mit älteren, pflegebedürftigen und gebrechlichen jüdischen Bürgerinnen und Bürgern. In Laupheim wurde zu Beginn der Corona-Pandemie eine Ausstellung „Schloss Dellmensingen 1942“ über das 1942 dort untergebrachte jüdische Zwangsaltersheim erarbeitet. Eine Ulmer Recherchegruppe hat nun weitergeforscht interessante und wichtige Bezüge zu Ulm gefunden. Mit dieser Erweiterung wurde die Ausstellung nun zum Tag der jüdischen Kultur in der KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg eröffnet.

Dagmar Hub Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis