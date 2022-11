Ulm

vor 24 Min.

Neue Pilotanlage soll Ulmer ZSW bei Batterieforschung noch weiter voranbringen

So soll die neue Pilotanlage für Batteriematerialien am ZSW in Ulm aussehen, wenn sie fertiggebaut ist.

Plus Wieder ein Millionenprojekt. Wieder ein Vorhaben, dass es deutschlandweit noch nicht gibt: Die neue Pilotanlage am ZSW schließt eine Lücke und liefert Chancen.

Von Sebastian Mayr Artikel anhören Shape

Das ZSW in Ulm gilt als führend in der Forschung zu Batterien und zur Energiegewinnung aus Wasserstoff. Doch bislang musste das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung mit einer Lücke zurechtkommen: Die Industrie gibt Hochleistungsmaterialien der aktuellen Entwicklungsstufen nur ungern und nur unter strenger Geheimhaltung an Universitäten und Forschungsinstitute heraus. "Man arbeitet mit Materialien von vorgestern und soll die modernsten Ergebnisse liefern", sagte ZSW-Chef Markus Hölzle am Freitag in Ulm. Sein Institut hat eine Lösung für das Problem gefunden – und kann diese dank zweier großzügiger Geldgeber auch verwirklichen.

