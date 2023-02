Neue Straße in Ulm wird gesperrt

Grund für die Sperrung in Ulms Mitte ist eine Baugrunduntersuchung. Welcher Abschnitt betroffen ist und was Autofahrer noch wissen müssen.

Die Neue Straße in Ulm ist von Mittwoch, 1. März, bis Samstagnachmittag, 4. März, zwischen Kino und der Ecke Schillerstraße nur einspurig befahrbar. Danach wird dieser Abschnitt über das Wochenende voll gesperrt. Das teilen die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm mit.

Baugrunduntersuchung: Neue Straße in Ulm wird teils gesperrt

Aufgrund der geplanten Neubautrasse für Strom und Wasser in der Neuen Straße in Ulm werden die SWU Ulm Netze dort im Straßenabschnitt zwischen Friedrich-Ebert-Straße und Schillerstraße den Baugrund untersuchen. Die Fahrbahn von der Friedrich-Ebert-Straße kommend und auf die Neue Straße mündend wird ab Höhe Kino bis zur Ecke Schillerstraße von Mittwoch, 1. März, an nur einspurig befahrbar sein. Von Samstag, 4. März, 15 Uhr, bis Montag, 6. März, 5 Uhr wird der betroffene Streckenabschnitt voll gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Stadtwerke bitten zudem, die Baustelle nach Möglichkeit zu umfahren.

Bei der Baugrunduntersuchung wird die Beschaffenheit des Bodens begutachtet und die dort vorhandenen unterirdischen Bauwerke werden überprüft. (AZ)