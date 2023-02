Ulm

vor 16 Min.

Neue Studie könnte die Brustkrebs-Nachsorge weltweit verändern

Plus Das langfristig angelegte Projekt "Survive" startet am Universitätsklinikum Ulm. Ab Sommer sollen rund 100 Krebszentren in ganz Deutschland folgen.

Von Dagmar Hub Artikel anhören Shape

Von einer solchen Studie habe er schon geträumt, als er ein junger Assistenzarzt war, sagt Wolfgang Janni, Ärztlicher Direktor der Frauenklinik der Universitätskliniken Ulm. Was in seiner Berufslaufbahn ein derart wichtiger Moment ist, soll und kann vielleicht eines Tages Menschen mit Brustkrebs ein längeres Überleben und bessere Lebensqualität schenken. Die Studie "Survive", ausgewählt und gefördert mit 6,7 Millionen Euro vom Bundesministerium für Forschung, werde in Ulm gestartet und von hier ausgehend ab dem Sommer 100 Krebszentren in der Bundesrepublik einschließen und könne bei Erfolg die Krebsnachsorge weltweit verändern, so Janni.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen