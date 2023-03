Ulm

Neue Tramgleise, neue Haltestelle und neue Fahrradstraße am Donaustadion

Die Wendeschleife am Donaustadion wird ausgetauscht, von der Friedrichsau an der Jahnhalle vorbei bis zum Staufenring verläuft künftig eine Fahrradstraße.

Plus Die Schienen der Straßenbahn-Linie 1 in Ulm müssen ausgetauscht werden – auch, weil die Straßenbahn öfter fahren soll. Nicht nur Tram-Passagiere profitieren vom Umbau.

Schon seit dem vergangenen Jahr tauscht die SWU Verkehr nach und nach die Straßenbahnschienen der Linie 1 aus. Sie sind in die Jahre gekommen – und das Land Baden-Württemberg möchte die Fahrgastzahlen bis 2030 verdoppeln. Die Strecke muss also nicht nur erneuert, sondern auch leistungsfähiger werden. Ein dichterer Takt ist geplant, die Straßenbahnen verkehren dann alle sechs bis sieben Minuten. Die Abstände verkürzen sich dann um eine Minute. Weitere Arbeiten sollen die Voraussetzungen für Bus und Tram verbessern. Ein Umbau am Donaustadion hilft auch jenen, die zu Fuß und mit dem Rad unterwegs sind.

