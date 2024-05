Neue Uferbar an der Donauwiese: Stadt Ulm sucht erstmals Betreiber

Eine neue "Pop-up-Bar" soll noch in diesem Sommer als "Testlauf" an der Donauwiese nahe Metzgerturm entstehen. Interessierte aber müssen mehrere Vorgaben beachten.

Auf der Neu-Ulmer Donauseite gibt es vor dem Edwin-Scharff-Haus seit Jahren schon eine sogenannte Uferbar. Dort lässt es sich gemütlich Kaffee trinken und die Aussicht auf Ulm genießen. Nun wollen die Ulmer mit einem ähnlichen Konzept nachziehen: Die Stadt sucht nach einem Betreiber oder einer Betreiberin für eine sogenannte "Pop-up-Bar" auf dem Gelände der Donauwiese nahe der Stadtmauer im Bereich des Metzgerturms. Start für das neue Lokal soll noch in diesem Jahr sein. Doch es gibt mehrere Vorgaben zu beachten.

"Die Bar soll einen informellen, temporären und lässigen Charakter haben, eher eine Café-Bar als ein Biergarten sein. Sie soll sich möglichst selbstverständlich in das Umfeld einfügen", heißt es in der am Dienstag von der Stadt Ulm veröffentlichen Ausschreibung. Man stelle sich ein Angebot aus Sommergetränken, Kaffee/Tee und einfachen Speisen wie Sandwiches oder Kuchen vor, "wobei man offen ist für kreative Konzepte".

Stadt Ulm sucht Betreiber für Bar auf Donauwiese: Das sind die Vorgaben

Die Anzahl an Sitzplätzen - sofern Sitzplätze angeboten werden - wird auf 40 beschränkt. Weil der Bereich in einem möglichen Hochwasser-Überflutungsbereich liegt, müsse die Bar kurzfristig entfernbar sein. Von Sonntag bis Donnerstag ist ein Betrieb bis 23 Uhr erlaubt, von Freitag bis Samstag sowie an Tagen vor gesetzlichen Feiertagen bis 24 Uhr. Gesunde Ernährung, Nachhaltigkeit und Müllvermeidung (vor allem Plastik) sind der Stadt besonders wichtig. Der Verkauf von alkoholischen Getränken ist mit vorhandener Konzession möglich, hochprozentiger Alkohol aber ist ausgeschlossen.

Ulm - Neu-Ulm - Doppelstadt - Immobilien - Ulmer Fischerviertel - Donauklink - Edwin-Scharff-Haus - Golden Tulip Hotel Foto: Alexander Kaya

Für Ausstattung und Unterhalt der Anlage sei der Betreiber oder die Betreiberin verantwortlich. Die Stadt deklariert das Projekt zunächst als "Testlauf". Von Ende Juli (nach Donaufest und Schwörmontag) bis Ende Oktober 2024 soll es die "Sommer-Bar" auf der Donauwiese geben. Anhand der gemachten Erfahrungen soll dann entscheiden werden, ob und wie es in den kommenden Jahren weitergeht. Auf jeden Fall werde der Betrieb ab 2025 erneut ausgeschrieben, heißt es.

Angebote und Konzepte können bis 14. Juni eingereicht werden. Voraussichtlich am 24. Juni soll ein Gespräch mit ausgewählten Teilnehmerinnen und Teilnehmer anstehen. An dem Tag falle auch die Entscheidung. Mehr Informationen und eine Vorlage für die Bewerbung sind auf der Homepage der Stadt zu finden: https://www.ulm.de/rathaus/bekanntmachungen-und-ausschreibungen (AZ)