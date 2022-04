Neue Ulmer Schachtel gleitet in die Donau: Die Ulma schwimmt im Mai los

Nach fast eineinhalbjähriger Bauzeit ist Ulma zu Wasser gelassen worden. Was die neue Ulmer Schachtel von ihren Vorgängerinnen unterscheidet.

Ein spannender Moment war es, als die neue Ulmer Schachtel "Ulma" nach fast eineinhalbjähriger Bauzeit erstmals in die Donau gelassen wurde und die Oberfläche des Wassers berührte: "Jede Schachtel ist anders", sagt Hans Layer vom Verein Ulma. Auch wenn Statiker vorher genau berechnen, wie sich die Mannschaft später verteilen muss, um angesichts der schweren Motoren im Heck des Schiffes Stabilität zu gewährleisten – ein bisschen aufgeregt waren alle Beteiligten, als das sechs Tonnen schwere Schiff im Schneeregen vom Kran ins Wasser gesetzt wurde.

Die neue Ulma ist für Lichterserenade und Nabada 2022 in Ulm fest eingeplant

Für den Stocherkahnbauer Rudolf Raidt aus Hirschau bei Tübingen war die Ulma V sein bisher größter Auftrag, er musste sogar eigens an seine Werkstatt anbauen, um das aus Lärchenholz nach historischen Plänen gefertigte und Mahagoni-beplankte Schiff bauen zu können. Geschoppt mit Moos und Hanf – wie die traditionellen Schachteln es über Jahrhunderte wurden – ist diese fünfte Ulma aber nicht – diese Technik hatte bei den kurzlebigen früheren Schachteln Sinn, die zur Warenbeförderung auf der Donau flussabwärts genützt wurden, während die neue Ulma auf eine Lebensdauer von 20 Jahren angelegt ist. Anders als die Vorgänger-Ulma ist das neue Schiff mit einer Toilette ausgestattet. Seit April 2021 wurde das kurz zuvor aus Hirschau gelieferte Schiff in einer Halle des Vereinsvorsitzenden und Ulma-Kapitäns Heinz Daferner in Unterelchingen mit allen Einbauten versehen und fertiggestellt. Die Schiffstaufe wird im Mai sein.

Die neue Ulmer Schachtel Ulma V wird zu Wasser gelassen. Video: Hans Layer

Genutzt werden darf die neue Ulma jetzt noch nicht, denn zunächst muss die Tüv-Abnahme erfolgen. Eine Nummernkennzeichnung aber hat das Schiff, das nur einen Tiefgang von 20 Zentimetern hat, bereits. Sein Einsatz als Ordinarischiff bei der Lichterserenade und beim Nabada 2022 ist fest eingeplant. Sobald die neue Ulma nach der Abnahme bewegt werden darf, soll sie auch für Fahrten mit Demenzkranken und Behinderten genutzt werden.

Die unmittelbare Vorgänger-Ulma unternahm ihre letzte Fahrt Ende September 2021 und steht jetzt in einem Garten in der Nähe von Wiblingen. Ein Vorgängerschiff ist jene Schachtel, die in Ulm vor dem Donauschwäbischen Zentralmuseum zu sehen ist, die letzte in Ulm vom letzten Ulmer Schopper Heilbronner gebaute Schachtel.