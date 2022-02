Ulm

vor 2 Min.

Neue Verfügung: So will die Stadt Ulm jetzt gegen "Corona-Spaziergänge" vorgehen

Oberbürgermeister Gunter Czisch will gegen den "Eventcharakter" der "Corona-Spaziergänge" in Ulm vorgehen.

Plus Der "Eventcharakter" der "Corona-Spaziergänge" habe nichts mehr mit Meinungsäußerung zu tun. OB Czisch kündigt eine neue, verschärfte Allgemeinverfügung an.

Von Michael Kroha

Ulms Oberbürgermeister Gunter Czisch ( CDU) hatte es schon angedeutet: Angesichts der Entwicklungen um die "Corona-Spaziergänge" habe sich eine "neue Rechts- und Gefährdungslage" ergeben. Ein Versammlungsverbot schließt er nicht mehr aus. Doch so weit kommt es zumindest noch nicht. In der Gemeinderatssitzung am Mittwoch aber kündigte er eine neue Allgemeinverfügung an. Die soll am Donnerstag erlassen werden und ab Freitag gelten, wenn erwartungsgemäß wieder mehrere Tausend durch die Ulmer Innenstadt ziehen werden. Manchem geht das nicht weit genug.

