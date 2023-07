Risto Joost aus Estland wird neuer Dirigent für das Kammerorchester

Risto Joost aus Estland führt künftig den Stab beim WKO.

Die Unterschrift unter dem Vertrag ist noch ganz frisch: Das Württembergische Kammerorchester Heilbronn hat ab der Spielzeit 2024/25 einen neuen Chefdirigenten. Der Este Risto Joost war Wunschkandidat des Ensembles und seines Intendanten Rainer Neumann. Er wird beim ersten Ulmer WKO-Konzert der Spielzeit 2023/24 im Kornhaus noch als Gastdirigent zu erleben sein.

Risto Joost, geboren 1980 in Tallinn, gilt als einer der Innovativsten der jüngeren Dirigentenszene. Er ist Preisträger zahlreicher internationaler Wettbewerbe und dirigierte bereits renommierte Orchester und Chöre, so in Finnland, Estland, in Prag, in den Niederlanden, und er war vier Jahre lang Leiter des MDR-Rundfunkchores. Risto Joost, der auch als Countertenor Erfolg hat, studierte in Tallinn und in Wien und schloss sein Studium 2008 in Stockholm mit Auszeichnung ab. Joost ist in der Welt der Oper ebenso zuhause wie in der Instrumentalmusik; in der jetzt zu Ende gehenden Spielzeit gab er sein Debüt beim Bayerischen Staatsorchester. Der 43-jährige Risto Joost wird als vierter Chefdirigent des WKO, das pro Jahr fünf Konzerte in Ulm gibt, Nachfolger von Case Scaglione. (köd)