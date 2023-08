Neuer Mini-Stadtplan Ulm/Neu-Ulm für Menschen mit Behinderung

In Ulm gibt es jetzt einen neuen Stadtplan im Scheckkartenformat. Er wurde speziell an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung angepasst.

Die Abteilung Vermessung der Stadt Ulm hat ihre Stadtkartenserie von Ulm und Neu-Ulm um einen Mini-Stadtplan, der speziell an die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung angepasst ist, ergänzt. Die neue Karte im Scheckkartenformat ist kostenlos erhältlich. Der Mini-Stadtplan ist zweiseitig aufgebaut. Auf einer Seite befindet sich der Cityplan im großen, leicht lesbaren Maßstab 1: 8000, auf der anderen Seite zeigt eine Übersichtskarte im Maßstab 1: 60.000 einen großen Teil der Städte Ulm und Neu-Ulm.

Was der neue Mini-Stadtplan für Ulm und Neu-Ulm bietet

Mit seinem kompakten Format und einem ganz neuen, modernen Kartenbild mit klaren Signaturen soll der Mini-Stadtplan helfen, sich einen schnellen Überblick zu verschaffen und es Menschen mit Handicap erleichtern, bestimmte Orte aufzufinden: geeignete Parkplätze oder Toiletten, die für Menschen im Rollstuhl ausgerüstet sind, barrierefreie Haltestellen, Rollstuhlfahrer-Zugänge zu Behörden, Dienstleistungszentren, Sozialeinrichtungen sowie Einrichtungen aus den Bereichen Bildung, Unterhaltung und Sport.

Der Mini-Stadtplan startet mit einer Auflage von 2000 Exemplaren und soll bei Bedarf nachgedruckt werden. Er kann direkt und kostenlos bei der Servicestelle Vermessung in der Münchner Straße 2, 89073 Ulm abgeholt, telefonisch unter 0731/161-6200 oder per E-Mail an service.vermessung@ulm.de bestellt werden. Außerdem ist der Mini-Stadtplan bei der Tourist-Information im Stadthaus am Münsterplatz und im Bürgerbüro Neu-Ulm am Petrusplatz erhältlich. (AZ)