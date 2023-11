Neuer Pächter für die "Stiege" an der Donau gefunden

Ursprünglich war es nur ein Treppenabgang mit öffentlicher Toilette. Inzwischen ist die "Steige" Kult in Ulm. Jetzt übernimmt eine Ulmer Kreativagentur.

Die beliebte "Stiege" an der Donau wird ab 2024 in neuen Händen sein. Neue Pächter sind Julius Ulmer, Thomas Scheer und Till Sendelbach von der Ulmer Kreativagentur „tante emma kreation“, wie die Ulmer Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilt.

Ursprünglich nur ein Treppenabgang mit öffentlicher Toilette, schuf ein Kunstprojekt im Jahr 2013 eine neue öffentliche Wahrnehmung für den Platz. Seit 2014 wurde die Stiege gastronomisch betrieben und der öffentliche Raum dazu kulturell bespielt. Mit dem Auslaufen des alten Pachtvertrags hat die Stadt den Betrieb der "Stiege" neu ausgeschrieben.

Knapp 20 Bewerbungen seien bei der Stadt eingegangen, wie es in der Mittelung heißt. Das Rennen machte "tante emma kreation": "Wir von der Stadt Ulm freuen uns, wenn unsere kulturellen Räume mit Leben und Kreativität gefüllt werden. Bei 'tante emma kreation' haben wir genau die Begeisterung gespürt, die wir für die 'Stiege' gesucht haben", wird Sabine Schwarzenböck, die Leiterin der Kulturabteilung zitiert. Sie führte das Verfahren gemeinsam mit dem städtischen Gebäudemanagement durch.

Der Pachtvertrag wird für die kommenden drei Jahre geschlossen. Neben einem neuen kulturellen Programm soll die Stiege weiterhin Treffpunkt und Ort des Austauschs bleiben. In Zusammenarbeit mit Kulturschaffenden aus der Region soll die "Stiege" ein Raum für unterschiedliche kulturelle Ausdrucksformen werden. (AZ)

Lesen Sie dazu auch