Neuer Pächter für Hotel in Ulm: Im Best-Western steht ein Wechsel an

Neuer Pächter in Ulm: Das Best Western Plus Atrium Hotel in Ulm wird von einem neuen Betreiber geführt. Auch das Sternerestaurant Siedepunkt ist betroffen.

Das Best Western Plus Atrium Hotel in Ulm hat einen neuen Pächter und Betreiber. Eigentümer Oliver Schreiber hat das 72-Zimmer-Hotel an die Firma Sunny Group in Grünwald verpachtet. Schreiber hatte das Vier-Sterne-Hotel mit seiner Unternehmensgruppe Schreiber im Jahr 2009 erworben und seither mit der Marke Best Western selbst betrieben.

Hotel in Ulm bleibt unter dem Dach Best Western

Am 1. Juni hat Schreiber nun die Führung des Hauses, das 2016 für zwei Millionen Euro nochmals renoviert und erweitert wurde, an Holger Behrens, Geschäftsführer der Sunny Group GmbH, übergeben. Die Immobilie bleibt weiter im Eigentum von Schreiber. Das gesamte Hotelteam wird vom neuen Betreiber übernommen, auch das Sternerestaurant Siedepunkt mit Küchenchef Benedikt Wittek wird weiterbetrieben.

Außerdem soll das Hotel weiter mit der Markenpartnerschaft als Best Western Plus Hotel geführt werden. "Ich bin sehr stolz, dass wir dieses sehr schöne und erfolgreiche Hotel in unserer neuen Betreibergesellschaft begrüßen dürfen. Familie Schreiber und Ihr Team haben das Hotel, mit seiner guten Lage, den modernen Zimmern und der sehr erfolgreichen Gastronomie weit über die Tore von Ulm bekannt gemacht. Wir freuen uns auch, die neuen Kollegen dabei zu unterstützen, dass der Michelin Stern noch lange über dem Hotel leuchtet", erklärt der neue Betreiber Holger Behrens.

Oliver Schreiber mit neuen Projekten in Freudenstadt und Baiersbronn

Schreiber will sich künftig stärker auf die Führung und strategische Ausrichtung der anderen Betriebe konzentrieren. "Wir haben das Best Western Plus Hotel und auch unser Sternerestaurant Siedepunkt in den vergangenen Jahren erfolgreich positioniert, und ich kann es nun mit gutem Gefühl an Holger Behrens geben“, sagt der Eigentümer. Oliver Schreiber betreibt seit vergangenen Jahr das Palmenwald Schwarzwaldhof in Freudenstadt, das zur Dachmarke BW Signature Collection by Best Western gehört, und seit März dieses Jahres auch das Wellness- & Nationalpark Hotel Schliffkopf in Baiersbronn/Schliffkopf.

"Ich freue mich zukünftig auf etwas mehr Zeit für meine Familie und auch darauf, neue Projekte anzugehen. Nun weiß ich mein Haus in Ulm in guten Händen und freue mich, dass die Sunny Group das Hotel sowie das gesamte Hotelteam übernimmt und das Haus auch weiter mit der Marke Best Western betreiben wird", so Schreiber. Christoph Hormel bleibt weiterhin als gastronomischer Leiter im Team von Oliver Schreiber und betreut die anstehenden gastronomischen Projekte in Ulm. (AZ)

