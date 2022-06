Ulm

12:00 Uhr

Neuer Tarnkappenbomber ohne Technik aus Radarhochburg Ulm

Plus Wenn es um Radare geht, ging bislang kein Weg an Ulm vorbei. Nun kauft Deutschland US-Kampfjets - ohne Technik der Firma Hensoldt. Die hat aber ganz andere Pläne.

Von Oliver Helmstädter

Nagelneue Entwicklungs- und Testlabore für die neue Radargeneration der Zukunft wurden in Ulm an der Wörthstraße errichtet. Hensoldt, die Spezialfirma für Verteidigungs- und Sicherheitselektronik investierte 30 Millionen Euro in "Gebäude 33". Doch für den neuen Kampfjet der Bundesrepublik Deutschland wurden die Labore nicht gebaut.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen