Neuer Trimm-dich-Pfad erinnert an jung verstorbenen Olympiasieger aus Ulm

Plus Der Ulmer Ruderer Maximilian Reinelt starb vor drei Jahren – nun trägt ein Sportpfad in der Böfinger Halde seinen Namen. Was seine Familie sagt.

Von Jonas Klimm

Einen Augenblick stockt Helmut Reinelt bei seiner Dankesrede, er ist den Tränen nahe. Es ist der Moment, als er auf seinen Sohn Maximilian zu sprechen kommt. Fast auf den Tag genau drei Jahre ist es nun her, dass der Ulmer Ruderer, der bei den Olympischen Spielen 2012 im Achter die Goldmedaille erringen konnte, im Alter von nur 30 Jahren auf tragische Weise verstorben ist. Ihm zu Ehren hat sich an einem sonnigen Februartag eine Gruppe in der Böfinger Halde versammelt. Anlass ist die offizielle Eröffnung des Maximilian-Reinelt-Trimm-dich-Pfades.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

