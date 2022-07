Neuer Ulm-Krimi: Wer tötete den Spatz beim Fischerstechen?

Lokal Helmut Gotschy widmet seinen dritten Kriminalroman einer alten Ulmer Tradition: dem Fischerstechen. Bei einer Lesung gab es nun erste Einblicke in das Buch.

Wegen einer Polio-Erkrankung musste Helmut Gotschy vor Jahren seinen Beruf als Instrumentenbauer aufgeben. Da hatte er aber schon längst intensiven Zugang zur Literatur gefunden und mit dem Schreiben begonnen. Inzwischen ist der gebürtige Neu-Ulmer ein Autor, der seine Leserschaft mit Heimatkrimis verwöhnt. In seinem neuesten Roman rückt er eine beliebte Ulmer Tradition in den Mittelpunkt. "Tod beim Fischerstechen" lautet der Titel.