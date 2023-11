Ulm

Neuer Zugang am Hauptbahnhof: Davon profitieren viele Pendler

Am Hauptbahnhof Ulm wurde am Donnerstag der neue Südzugang eröffnet. Im Bild (von links): Lena Schwelling, Thorsten Krenz, Martin Rivoir, Gunter Czisch und Michael Joukov.

Plus Am Ulmer Hauptbahnhof ist der neue Südzugang eröffnet worden. Fahrgäste kommen nun deutlich schneller von den Bushaltestellen zu den Gleisen.

Zwischen Inter-City-Hotel und Bahnhofssteg besitzt der Ulmer Hauptbahnhof nun einen zusätzlichen Zugang. Viele Pendler, die vom Busbahnhof (ZOB), den ÖPNV-Haltestellen oder künftig von der Radabstellanlage ("Fahrradhain") kommen, sollen davon profitieren. Nach rund zwei Jahren Bauzeit ist der neue ebenerdige Südzugang zu den "bayerischen Gleisen" und Gleis 1 am Donnerstag offiziell eröffnet worden.

Der Südzugang am Bahnhof stand lange auf der Ulmer Wunschliste

Der Busbahnhof Ost grenzt direkt an die Bahngleise an, doch bisher musste immer der Umweg über das Bahnhofsgebäude genommen werden. Dieser ist ab sofort nicht mehr notwendig. Schon vor rund zehn Jahren fiel es nicht nur dem Ulmer Landtagsabgeordneten und Stadtrat Martin Rivoir ( SPD) auf, dass es am Bahnsteig von Gleis 1 eng wird, wenn er morgens auf den ICE in Richtung Stuttgart wartet und gleichzeitig auf den Gleisen 25 bis 28 Nahverkehrszüge aus Günzburg und Donauwörth ankommen: "Da muss man sich eigentlich hinter den Gepäckfächern verstecken, dass sie nicht von den Leuten überrollt werden."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

