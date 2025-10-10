Neueröffnung in Ulmer Frauenstraße: Lebensmittelgeschäft hat bis 24 Uhr geöffnet

Seit fünf Jahren betreibt Sami Slemawi einen Friseursalon in der Ulmer Frauenstraße. Nun hat sich der 31-Jährige entschieden, sich ein zweites Standbein aufzubauen: Am Montag eröffnet er nicht weit entfernt von seinem Salon ein Lebensmittelgeschäft, das mindestens bis Mitternacht geöffnet haben wird.

„Thea Ulmer Markt“ heißt das Geschäft in der Frauenstraße, direkt neben dem indischen Restaurant „Taj Mahal“. Wo vorher ein Tabakladen beheimatet war, stehen nun Regale und Kühlschränke, wie man sie aus anderen Supermärkten kennt. Etwa 70 Quadratmeter groß ist die Fläche, doch schon bald will Sami Slemawi die Wand durchbrechen und das Geschäft auf 120 Quadratmeter vergrößern. Wichtig sei ihm ein breites Sortiment, sagt er, auch frische Backwaren wird es geben.

Edeka beliefert das Lebensmittelgeschäft in Ulm mit Nahrungsmitteln

Sein Hauptlieferant ist Edeka, außerdem arbeitet er mit regionalen Lieferanten wie Fruchthof Nagel zusammen. Doch wie kommt der Friseurmeister dazu, hier einen Lebensmittelladen zu eröffnen? „Die Straße ist sehr aktiv, hier kommen viele vorbei“, erklärt der 31-Jährige. Er habe selbst einmal gegenüber gewohnt und wisse daher: „Hier gibt es nicht viel. Wenn man hier abends noch etwas einkaufen möchte, gibt es keinen Supermarkt. Dann muss man auf den Kiosk oder die Tankstelle ausweichen.“ Er rechnet damit, dass hier vor allem Menschen einkaufen werden, die in der Nähe wohnen und kein Auto haben. Zudem kämen hier viele junge Leute vorbei.

Das Geschäft wird täglich von 7 bis 24 Uhr geöffnet haben. „Wenn unter der Woche viel los ist, auch mal länger“, betont der Geschäftsführer. Nur sonntags hat der Laden geschlossen. Der Ladenbesitzer geht davon aus, dass in den späten Stunden neben Getränken, Zigaretten und Alkohol vor allem Snacks und Tiefkühlkost gefragt sein werden.

Vor der Eröffnung wurde extra eine barrierefreie Rampe angelegt

Drei Mitarbeiter hat er angestellt, die in drei Schichten den Laden samt Kasse betreuen werden. Viel Arbeit wurde bereits in die Räumlichkeiten gesteckt, Decke und Wände mussten renoviert werden. Neu ist die automatische Schiebetür und auch für eine barrierefreie Rampe zum Gehweg wurde gesorgt.

Sami Slemawi ist aus dem Irak geflüchtet, wo er entführt und gefoltert wurde. Im Jahr 2015 kam er nach Deutschland und musste fünf Jahre lang dafür kämpfen, hier bleiben zu dürfen. In der Zeit lernte er die Sprache, machte eine Ausbildung und wurde schließlich Friseurmeister. Mit 26 Jahren machte er sich selbstständig.

Nun startet er mit „Thea Ulmer Markt“ also ein neues Projekt. Hilfreich dabei sei, dass er von Edeka beraten wird, erzählt er. Außerdem gebe es Mitarbeiter, die Erfahrung in der Branche mitbringen. Sein Lebensmittelgeschäft hat er nach seiner Tochter Thea benannt.