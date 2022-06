Ulm

Neues Ende für Drama bei "Ulm moves!": Romeo und Julia feiern das Leben

Lokal Das Tanzstück um das berühmte Liebespaar feiert bei "Ulm moves!" das Leben. Was die Inszenierung bietet und warum man sie nicht verpassen sollte.

Von Dagmar Hub

Es war eine ungewöhnliche Situation: Die Uraufführung von Domenico Strazzeris „Romeo und Julia“-Tanztheaterchoreografie mit seiner Strado Compagnia Danza hätte eigentlich zum Jahresende in Ulm stattfinden sollen, Corona machte es damals unmöglich. So kam es, dass die Ulmer Premiere des Stückes – nach Aufführungen in anderen Städten in den letzten Wochen – während des „Ulm moves!“-Festivals stattfand. Im Roxy bejubelt, wird das Stück vom 28. Juli bis 7. August im Stadthaus zu sehen sein. Wer den Abend im Roxy versäumt hat: Hingehen!

