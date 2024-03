Neues Gehege für die Schweinchen Ernie und Franz im Tiergarten Ulm

Pünktlich zum Beginn der Osterferien gab es im Tiergarten Ulm noch einen großen Umzug für kleine Schweine. Was darüber hinaus noch neu ist im Zoo an der Donauhalle.

Die beiden Mini-Schweine Ernie und Franz haben ein deutlich größeres Gehege bezogen und den Weg dorthin, so teilt die Ulmer Stadtverwaltung mit, völlig problemlos auf den eigenen vier Füßen zurückgelegt. . Der Anlass für den Umzug ist durchaus ernsthafter Art:

Grundsätzlich sind Schweine sehr stressanfällig. Dass das Ganze so entspannt ablief, haben die Zwei ihren Tierpflegerinnen zu verdanken, die in den vergangenen Wochen fleißig mit ihnen für den großen Tag geübt haben.

Den Hintergrund erklärte die Tiergartenleiterin: "Aufgrund der Gefahr, die von der Afrikanischen Schweinepest ausgeht, mussten wir Ernie und Franz deutlicher von den Besuchern distanzieren, um die Tiere zu schützen", berichtet Stefanie Kießling. "Das Virus kann auch durch Menschen oder kontaminierte Lebensmittel übertragen werden, und die verschärften Auflagen in der Schweinehaltung machen natürlich auch vor Zootieren nicht halt."

Schweinisches im Tiergarten Ulm

Daher wurde ein leer stehendes Gehege "schweinegerecht" umgebaut, inklusive eines ganz neuen Stalls und entsprechender Möglichkeit zur Schlammsuhle, die auch Mini-Schweine sehr genießen. Im umgebauten Gehege gibt es nun die Möglichkeit, ein Vorgehege am Stall abzutrennen, und der Abstand zwischen Besuchern und Tieren ist durch einen zweiten Zaun auf der Innenseite größer.

Immer dem Target hinterher- Franz mit Auszubildender Melina Korunn; Foto: Tiergarten Ulm

Damit Ernie und Franz möglichst entspannt in ihr neues Gehege umziehen konnten, wurden sie darauf trainiert, einem individuellen Zielobjekt zu folgen, dem so genannten "Target", in diesem Fall ausziehbare kleine Fliegenklatschen mit unterschiedlich farbiger Fläche. Ernie und Franz haben im Training gelernt, "ihrer" Farbe zu folgen und die Targets mit der Nase zu berühren, um eine Belohnung zu erhalten. "Es hat dann tatsächlich am Tag X auch richtig gut funktioniert", resümiert Tierpflegeleiter Andreas Gerstenberger stolz.

Erläuterung des Umzugsweges für Minischwein Ernie durch Zoopädagogin Isabel Jabs Foto: Tiergarten Ulm

Im neuen Zuhause angekommen, wurde alles genau erkundet und augenscheinlich für gut befunden -kein Wunder, denn nun steht den beiden ein Vielfaches an Raum zur Verfügung, inklusive einer großen Wiesenfläche zum Wühlen und Wohlfühlen. Einziges Manko: das allseits beliebte "Schweinebürsten" muss künftig entfallen.

Neues im Tiergarten Ulm: Täglich können Fragen zu den Mini-Schweinen gestellt werden

Aber das Team vom Tiergarten hat sich etwas Neues für die Besucherinnen einfallen lassen: Täglich um 11:30 Uhr gibt es künftig eine "Besucherzeit", bei der man Fragen zu den Mini-Schweinen stellen kann, für deren Beantwortung sich einer der Mitarbeitenden extra Zeit nimmt. "Und im Rahmen der betreuten zoopädagogischen Programme kann es vielleicht auch wieder einen Besuch bei den Schweinchen geben"., meint Zoopädagogin Isabel Jabs.

Neue Nachbarn- die Kamerunschafe des Tiergartens sagen Hallo. Foto: Tiergarten Ulm

Zunächst dürfen die Zwei sich aber erst einmal in Ruhe im tollen großen Gehege eingewöhnen. Wer die Mini-Schweine und ihre tierischen Kollegen sehen will, hat derzeit täglich zwischen 10 und 17 Uhr (ab April auch wieder bis 18 Uhr) dazu Gelegenheit, Kassenschluss ist jeweils 30 Minuten vor dem Ende der Besuchszeit.