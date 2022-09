Ulm

Neues Mitmach-Heft will Kinder für Archäologie begeistern

Lokal Zur archäologischen Ausstellung im Stadthaus gibt es ein neues Angebot für Kinder. Zum Tag des offenen Denkmals erscheint das Heft "Unterirdisch!".

Von Dagmar Hub

Kinder gehen gern in die archäologische Dauerausstellung im Untergeschoss des Stadthauses, weil sie das Skelett sehen wollen, das dort als Kopie des Originalfundes des Grabes einer Frau aus der Glockenbecherzeit – also vor gut 4200 Jahren – im Boden eingelassen ist. Doch wie kann man die Kinder dann für die Ausstellung selbst interessieren? Ein Mitmach-Heft, das zum Tag des offenen Denkmals am Sonntag kostenlos ausliegen wird, will helfen.

