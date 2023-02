Neues Programm: Krisenszenarien und Hoffnungsvisionen im Haus der Begegnung

Mit Fragen wie "Wie ist Jesus weiß geworden?" beschäftigt sich das Haus der Begegnung im kommenden halben Jahr. Das steht noch auf dem Plan.

Krisenszenarien und Hoffnungsvisionen bilden den Themenschwerpunkt des Veranstaltungsprogramms für Frühjahr/Sommer 2023 im Haus der Begegnung (HdB), der Ulmer Bildungseinrichtung der evangelischen Kirche. Das Motto richtet sich sowohl auf weltliche als auch auf geistliche Bereiche.

Ulms Ex-OB trägt Liebeslyrik vor

Zwischen der Offenbarung, dem letzten Buch der Bibel, und Visionen für Nachhaltigkeit erstreckt sich das Motto-Programm aus Vorträgen und Workshops. Ein weiterer Schwerpunkt ist das Martin-Luther-King-Musicalprojekt, das am 22. April in der Ratiopharm-Arena aufgeführt wird. Dazu gibt es eine begleitende Veranstaltungsreihe. Am 15. März beschäftigt sich die Theologin, Autorin und Aktivistin Sarah Vecera mit der Frage "Wie ist Jesus weiß geworden" und damit mit rassistischen Strukturen in der Kirche, und am 23. März denkt Pax Christi-Geschäftsführer Richard Bösch in einem Vortrag darüber nach, ob Martin Luther Kings gewaltfreies Konzept in der Gegenwart überholt ist.

Mehrere Veranstaltungen beschäftigen sich mit Krieg und Frieden, vor allem mit dem Ukraine-Krieg. Dazu referieren am 5. April Dietrich Brauer, ehemaliges Oberhaupt der evangelischen Kirche in Russland und heute Pfarrer in Ulm, und der Reutlinger Pfarrer Markus Schoch, bis 2022 Bischof der evangelischen Kirche in Tiflis. Susanne Spahn wird sich am 25. April mit Desinformation als Kriegswaffe befassen.

Jacques-Offenbach-Oper "Hoffmanns Erzählungen" in Ulm

Ulms früherer Oberbürgermeister Ivo Gönner trägt mit Lisa Dorn (Klavier und Gesang) am 23. Juni im HdB Liebeslyrik vor. Ein Auftritt des weiß-blauen Beffchens in der Neu-Ulmer Petruskirche am 30. Juni zählt über eine Kooperation zum HdB-Programm, zudem gibt es in der Pauluskirche Kunst- und Literaturgottesdienste und am 7. Mai einen Vis-a-vis-Gottesdienst mit dem Theater Ulm zur Premiere der Jacques-Offenbach-Oper "Hoffmanns Erzählungen".

Info: Das Programm ist im Haus der Begegnung erhältlich und online über www.hdbulm.de.

