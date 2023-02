Neues Projekt der Theaterwerkstatt: (Zahlt doch) Was ihr wollt!

Die Theaterwerkstatt Ulm startet eine Aktion, bei der das Publikum den Ticketpreis individuell entscheiden kann.

Kunst und Kultur sollten ein Gut für die Massen sein und der Zugang dazu weitgehend unbeschränkt, damit die Botschaft so viele Köpfe erreicht wie nur möglich, finden die Macher der Ulmer Theaterwerkstatt. Um das zu ermöglichen, haben sie die Aktion "(Zahlt doch) Was ihr wollt!" gestartet. Deren Ziel ist es, den Theaterbesuch attraktiv und unkompliziert zu gestalten und so jedermann anzulocken. Der Eintritt für die Vorstellung ist beim Einlass komplett umsonst, und nach der Aufführung dürfen Besucherinnen und Besucher selbst entscheiden, was ihnen das Stück wert war, und diesen Betrag in eine bereitgestellte Schatulle werfen.

Theaterwerkstatt Ulm spielt "Ein komisches Talent" auf Spendenbasis

Präsentiert wird das Stück "Ein komisches Talent", eine Geschichte, die in einer Zukunft spielt, in der Roboter, sogenannte "Aktroide", anstelle von Menschen in Seifenopern das Schauspielern übernehmen. Einer dieser Roboter sticht durch sein "komisches Talent" heraus: die Fähigkeit, Gefühle zu haben und zu lachen. Der Drehbuchautor verliebt sich deswegen in die Roboterdame. Da sie aufgrund ihrer einzigartigen Art als Gefahr für die Menschheit gilt und nun eingeschmolzen werden soll, brennen die beiden durch, und eine wilde Verfolgungsjagd beginnt.

Die Vorstellung ist am 17. Februar um 20 Uhr, und wer Interesse hat, sollte sich einen Platz auf der Internetseite des Theaters tw-ulm.de reservieren, denn es gibt nur eine begrenzte Anzahl an Plätzen. (AZ)

