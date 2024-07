Neues Ranking: Das macht Ulm zur lebenswertesten Stadt Deutschlands

Die Aussicht nach Neu-Ulm dürfte es nicht gewesen sein: Menschen in Ulm leben am besten. Das geht zumindest aus dem aktuellen Städteranking des Wirtschaftsforschungsinstituts Prognos und des Handelsblatts hervor. Im Ulmer Rathaus ist Freude darüber groß: „Das ist ein tolles Ergebnis, das uns schon ein bisschen stolz macht. Hinter diesem sehr, sehr guten Gesamtresultat stecken eine Menge Arbeit, der Mut zu Entscheidungen, die sich im Nachhinein als richtig erwiesen haben, und eine wirkliche Mannschaftsleistung aller Akteure“, so Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher (SPD), der allerdings erst in diesem Jahr zum Stadtoberhaupt gewählt wurde.

Prognos und Handelsblatt haben in ihrem Ranking 28 Parametern geprüft. Unter die Lupe genommen wurden die 71 kreisfreien deutschen Großstädte. Es ging um Kriterien wie die Miethöhe und das mittlere Einkommen, die Ärzte- und Kitadichte oder auch die Breitbandabdeckung und den Anteil unversiegelter Flächen. Für jede Stadt wird nicht nur der Status quo abgebildet (aktuellste verfügbare Daten), sondern auch die Dynamik (Entwicklung von einem früheren zum aktuellsten Zeitpunkt). Die Zahlen sollen somit zeigen, wo die Verantwortlichen vor Ort ansetzen müssen, um ihre Stadt für die Zukunft gut aufzustellen. Sie sollen aber auch belegen, wo die Städte sich bereits verbessert haben.

Prognos-Städteranking: Ulm arbeitet sich mit „typischen Schwabentugenden“ auf Platz 1

Im vergangenen Jahr lag Ulm noch auf Platz 10, mit „typischen Schwabentugenden“ (Handelsblatt) hat sich die Donaustadt nun aber auf Platz eins hochgearbeitet: Die Stadt ist überall solide, ohne in einer Disziplin allzu sehr herauszustechen. In der Kategorie „Ökologie“ liegt auf Rang acht, bei der „Mobilität“ taucht sie unter den Top10 nicht auf. Beim Faktor „Soziales“ kommt Ulm deutschlandweit auf Platz neun, bei der „Digitalisierung“ heißt es Platz sieben für Ulm. Bei der Kategorie „Arbeit“ steht sogar an der Spitze. Prognos schreibt: „Im Vergleich zu anderen Städten überzeugt Ulm mit einem messbar guten Ausbaustand erneuerbarer Energien, mit einer überdurchschnittlichen medizinischen Versorgung und mit einer guten Verkehrssicherheit, die in den letzten Jahren noch deutlich verbessert werden konnte.“

Im Gesamtranking kommt am Ende Platz eins heraus. Hinter Ulm folgen vier bayerische Städte. Neu-Ulm wurde nicht berücksichtigt, ist ja auch nicht kreisfrei.

Ulm München Ingolstadt Erlangen Regensburg

Am wenigsten lebenswert ist es laut Prognos-Ranking übrigens in folgenden Städten:

Oberhausen Duisburg Bottrop Saarbrücken Gelsenkirchen

Ulms OB Ansbacher möchte sich auf diesen Lorbeeren nicht ausruhen: „Wie bei jeder gelungenen Prüfung oder einem gewonnenen Spiel gilt auch hier: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Das Ergebnis ist kein Anlass, sich selbstzufrieden zurückzulehnen, sondern Ansporn für uns, morgen noch mindestens ebenso gut zu sein wie heute“, teilt er mit. Neu-Ulms Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger (CSU) lässt gegenüber dem Handelsblatt wissen, dass auch die bayerische Donaustadt als Teil der Doppelstadt zum Ulmer Erfolg beigetragen hat. „Die Kehrwoche haben wir hier in Bayern genauso wie die drüben“, sagt Albsteiger. „Wir sehen das Ranking auch als unseren Erfolg an. Auch Neu-Ulm hat gewonnen.“