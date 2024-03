Neues Restaurant "ulmerufer" eröffnet an der Donau neben dem SSV-Bad

Das Unternehmen Wilken hat jetzt das Lokal in der Ulmer Friedrichsau an der Donau eröffnet. SSV-Präsident nennt bei Eröffnung Baubeginn des Jahnsportparks.

Das Lokal direkt am SSV-Bad in der Ulmer Friedrichsau ist wieder offen. Am Dienstagabend begrüßte das "Bistrorant" erstmals (geladene) Gäste. So nennt der Betreiber diese Mischung aus Bistro und Restaurant.

Der Name: „ulmerufer“, offiziell kleingeschrieben, so wie es mit dem Städtenamen seit den Zeiten der HfG in Ulm gerne gemacht wird. In Wohnzimmeratmosphäre sollen hausgemachte Speisen aus regionalen Zutaten serviert werden.





Eröffnung der neuen Wilken Gourmet Location "ulmerufer" in Ulm. Foto: Alexander Kaya

Damit befinden sich auf dem Gelände des SSV Ulm, mit seinen rund 11.000 Mitgliedern, wieder drei gastronomische Betriebe: das neue "Nonno Franco" im neuen Tennisheim, das "ulmerufer" und die altehrwürdige "Jahnhalle" beim Donaustadion. "Wir sind guter Dinge", dass sich das 'ulmerufer' etabliert", sagt Willy Götz, der Präsident des SSV bei der Eröffnung. Sowohl der SSV als auch Wilken Gourmet, als neuer Pächter hätten investiert. Ein "langjähriger Pachtvertrag" sei unterzeichnet worden.

Im Ex-"Fifty-Eight" ist jetzt das "ulmerufer" an der Donau

In den Räumlichkeiten des ehemaligen „Fifty Eight“, nur wenige Meter von der Donau entfernt, will die Wilken Gourmet so einen Ort schaffen, der mit "außergewöhnlichem und gleichzeitig bodenständigem Ambiente“ auch Gäste außerhalb des SSV Ulm anziehen will.

Das Unternehmen, das bereits das Betriebsrestaurant der Wilken Software Group, die "Event-Location" „ulmerflieger“ sowie den Catering-Service „fleur de cuisine“ betreibt, möchte so nach eigenen Angaben "eine engere Verbindung zur Stadt ermöglichen" und das Engagement in der Region verstärken.

Wilken setzt auf Maultaschen

„Im ‚ulmerufer‘ bringen wir gutes Essen, Nachhaltigkeit und Regionalität zusammen. In Kombination mit der tollen, zentralen Lage schaffen wir einen Raum für alle Ulmerinnen und Ulmer, in dem wir ein ganz neues Publikum erreichen“, wird Harald Laatsch, Geschäftsführer der Wilken Gourmet GmbH zitiert. Das „ulmerufer“ ist ab sofort von Donnerstag bis Montag, 14 bis 22 Uhr in der Stadionstraße 19 geöffnet. Der Montag ist Öffnungstag damit in der Gegend es die ganze Woche ein Angebot gibt: Denn das "Nonno Franco" hat montags zum Verdruss vieler Tenniscracks geschlossen.

Nachdem die Wilken Gourmet die ehemalige Vereinsgaststätte des SSV Ulm 1846 bereits im Sommer 2023 übernommen hatte und in diesem Zuge seither auch den Kiosk des SSV-Freibads betreibt, fand nun die offizielle Eröffnung des „ulmerufers“ statt. Auf der saisonal wechselnden Karte hebt Wilken als "kulinarische Alleinstellungsmerkmale" die hausgemachten Bio-Maultaschen (auch vegan) und gegrilltes "Flatbread", eine Art Pizza, hervor.

2025 kommt "Beurer-Sportpark" des SSV Ulm

Die Zielgruppe geht weit über den SSV Ulm hinaus: Wie bisher kann das Lokal auch für private Feiern, wie Hochzeiten oder Geburtstage, und Business-Events mit Catering gebucht werden. Außerdem stehen die Räumlichkeiten auch der Wilken Software Group als eine Art Co-Working-Space zur Verfügung. Das Angebot des Stand-Up-Paddlings auf dem Areal soll weiter Bestand haben.

Während der Pachtvertrag für das "ulmerufer" für viele Jahre gilt, bleibt die Zukunft der Gaststätte Jahnhalle vage. Wie Götz sagt, laufe der Pachtvertrag hier zunächst bis Jahresende. Der Jahnsportpark, der durch den Sponsor jetzt Beurer-Sportpark heißt, kommt langsam aus dem Gefrierfach: "Wir gehen das bereits an. Die Bauarbeiten beginnen aber erst 2025." Der neue Sportpark gegenüber des stadions auf dem Grund der Jahnhalle soll der zentrale Treffpunkt für verschiedenste Abteilungen des SSV Ulm werden