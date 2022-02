Ulm

17:48 Uhr

Neues THW-Logistikzentrum: Nationale Reserve für Katastrophen lagert jetzt in Ulm

Plus Eine Konsequenz aus dem Mangel an Hilfsprodukten zu Beginn der Pandemie ist ein Lager, so groß wie vier Fußballfelder, das jetzt in Ulm seinen Betrieb aufgenommen hat.

Von Thomas Heckmann

Das Technische Hilfswerk (THW) hat in Ulm das erste von bundesweit vier neuen Logistikzentren in Betrieb genommen. Dort soll eine nationale Reserve von Schutzmaterialien für Katastrophen zur Verfügung stehen. Zur Eröffnung kamen die THW-Vizepräsidentin Sabine Lackner und der Vorsitzende der Bundesvereinigung THW, Martin Gerster, MdB ( SPD), in das riesige Hochregallager.

