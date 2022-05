Ulm

18:00 Uhr

Neues Ulmer Schiff ist bereit für die Fahrt an Schwörmontag

Plus Die "Ulma V" wird bei strahlendem Sonnenschein auf der Donau getauft. Und der Ehrenkapitän erinnert sich an sein Abenteuer von 1960.

Von Dagmar Hub

Eine Schiffstaufe gibt es in Ulm ganz selten, gab doch der letzte Ulmer Schiffbauer Eugen Heilbronner seine Tätigkeit 1972 (mit dem Bau der Ulma III) auf. Am Samstagmittag aber knallte eine Champagnerflasche gegen den Bug des neuen Schiffes des Vereins Ulma, das kurz zuvor Pater Ulrich Keller gesegnet hatte. Der Name der neuen Ulmer Schachtel ist so traditionell wie das Ritual, sie heißt „Ulma“ und ist die fünfte Ulma seit jener abenteuerlichen Zillenfahrt von 15 Tübinger Studenten – davon einer ganzen Reihe Ulmer – im Jahr 1960, die am Ausgangspunkt der heutigen Ulmer Schachteltradition steht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .