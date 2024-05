Zum Tod von Frank Stella: Künstler "kam wie ein Wunschprinz" zum DZOK Ulm

Der kürzlich verstorbene Universalkünstler Stella war von großer Bedeutung für die Gründung der Stiftung Erinnerung Ulm. Was seine Spende alles ermöglichte.

Silvester Lechner, ehemaliger Leiter des Dokumentationszentrums Oberer Kuhberg, ist kein Mann schwärmerischer Worte. An seine Begegnung mit dem am Samstag in Manhattan verstorbenen Universalkünstler Frank Stella erinnert sich der 79-Jährige aber mit großer Dankbarkeit und mit einem Strahlen in den Augen: "Er kam wie ein Wunschprinz zu uns", sagt Lechner. Stella spendete im Sommer 2000 30 Druckgrafiken für das DZOK und legte damit den finanziellen Grundstock für die Gründung der Stiftung Erinnerung Ulm im Februar 2003.

Stellas Besuch der KZ-Gedenkstätte in Ulm war ein wichtiger Moment

Stella, der jahrzehntelang ein enger Freund des Stadthaus-Architekten Richard Meier war, war über einen Ulmer Bauunternehmer nach Ulm gekommen, und der damalige Oberbürgermeister Ivo Gönner hatte vermittelt, dass Silvester Lechner den weltberühmten Künstler und Bildhauer durch die KZ-Gedenkstätte Oberer Kuhberg führen sollte.

Dies war der Moment, der drei Jahre später die Gründung der Stiftung Erinnerung möglich machte. Denn Frank Stella war von der Gedenkstätte, die im sogenannten "Schutzhaftlager", einem frühen KZ, in der Festung Oberer Kuhberg eingerichtet ist, so berührt und angetan, dass er beschloss, Kunst zur Unterstützung der Arbeit der Gedenkstätte zu stiften.

Stella schenkte 2000 30 Drucke an das Dokumentationszentrum Oberer Kuhberg

30 signierte und datierte Drucke seiner Grafik "Nemerik" schenkte Stella, 25 wurden zum Preis von je 5000 Dollar verkauft. "Wir sind keine Kunsthändler", sagt Lechner über sich und seine damaligen Mitarbeiter. Aber Brigitte Reinhardt, die zu jener Zeit das Museum Ulm leitete, unterstützte das Dokumentationszentrum. Sie holte die Grafiken sogar selbst in New York ab, erinnert sich Lechner. Eine Stiftung als Hintergrund und zur Sicherung der Ulmer Gedenkstättenarbeit hatte sich das DZOK schon länger gewünscht. "Aber woher das Geld für das Stiftungskapital nehmen?", erinnert sich Lechner an die damaligen Überlegungen. Frank Stellas Geste löste dieses Problem.

Frank Stella war auch Ehren-Stiftungsrat der Stiftung Erinnerung Ulm. Werke des amerikanischen Künstlers, der Nachkomme sizilianischer Auswanderer in die USA ist, befinden sich auch im Museum Ulm.