Ulm

Next Stop Seligweiler: Ulmer Liverpool-Fan bekommt Führung im Klopp-Teambus

Plus Plötzlich stehen die Teambusse des FC Liverpool am A8-Rasthof bei Ulm. Aldin Bubic, Fan vom Klopp-Team, staunte da nicht schlecht und bekam gleich eine Führung.

Von Michael Kroha

Aldin Bubic ist Fan des FC Liverpool. Als der 33-Jährige am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr die Tankstelle am A8-Rasthof Seligweiler bei Ulm anfährt, hat er aber noch keine Ahnung, dass er gleich den Teambus seiner Idole begutachten darf. "Ich bin zum Tanken vorbeigefahren und um mir einen Kaffee zu holen", berichtet der Ulmer unserer Redaktion. Als er sich in der Tankstelle mit Beschäftigten unterhält, seien dann auf einmal die zwei Busse vorgefahren. "Ich habe gleich bemerkt, dass es die Busse vom FC Liverpool sind."

Zwar kicke er selbst nicht in einem Verein, nur zum Spaß immer mal wieder mit Freunden. Doch er sei Fan des Klopp-Teams. "Wow, dass diese Busse gerade vor mir stehen", habe er sich in dem Moment gedacht. "Dass man so etwas mal im Leben sehen kann." Schließlich bekämen das sonst nur die zu sehen, die damit zum Spiel fahren. Also Stars wie Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Thiago oder Trent Alexander-Arnold.

