Nicht aufgepasst: 72-Jährige wird bei Unfall am Hochsträß verletzt

Am Hochströß in Ulm krachen zwei Autos zusammen. Wohl wurde nicht ausreichend auf den Verkehr geachtet.

Zwei Autos sind am Sonntagnachmittag in Ulm zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurde eine 72-Jährige leicht verletzt.

Wie die Polizei mitteilt, war ein 52-Jähriger gegen 15.40 Uhr auf dem Parkplatz eines Grundstücks in der Straße Am Hochsträß unterwegs. Dort wollte er mit seinem VW nach links in die Straße einfahren. Dabei achtete der Fahrer nach Polizeiangaben nicht auf den Verkehr. Dort war eine 72-Jährige mit einem Mercedes unterwegs. Die Seniorin leitete noch ein Ausweichmanöver ein, im Einmündungsbereich stießen die Fahrzeuge dennoch zusammen.

Bei dem Unfall wurde die 72-Jährige leicht verletzt. Der Rettungsdienst kümmerte sich um sie. Anschließend konnte die Frau selbst nach Hause. Den Schaden an den nicht mehr fahrbereiten Autos schätzt die Polizei auf rund 11.000 Euro. (AZ)