Nicht aufgepasst: 83-Jähriger wird bei Unfall in der Frauenstraße verletzt

Der 83-Jährige will die Frauenstraße in Ulm überqueren und übersieht einen Autofahrer. Es kommt zum Zusammenprall.

Bei einem Unfall am Dienstag in der Ulmer Frauenstraße ist ein 83-Jähriger leicht verletzt worden. Der Mann hatte wohl nicht aufgepasst, so die Polizei in ihrer Mitteilung am Mittwoch.

Demnach überquerte der Senior kurz nach 13.30 Uhr die Frauenstraße auf Höhe einer Schule. Dabei übersah er den von links kommenden 24-jährigen Autofahrer. Der Außenspiegel des Kia erfasste den Senior, der dadurch leicht verletzt wurde. Die Polizei hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden auf wenige hundert Euro. (AZ)