Nicht die letzte Jubilarfeier in der Jahnhalle des SSV Ulm

Rolf Klebig erhält beim SSV Ulm in der Jahnhalle die Goldene Ehrennadel für 80 Jahre Mitgliedschaft.

Ehrenmitglieder sowie Vereinsmitglieder, die dem Verein länger als 50 Jahre die Treue halten wurden auch in diesem Jahr wieder zu den Feierlichkeiten in die Jahnhalle des SSV Ulm 1846 eingeladen. Rund 120 Gäste kamen am der Einladung des Vorstandes zur Jubilarfeier nach.

Beurer Sportpark beim SSV Ulm bleibt auf Eis

Der plötzliche Wintereinbruch hatte in diesem Jahr für die eine oder andere Absage gesorgt. Wie bereits an der Mitgliederversammlung, berichtete der Vereinspräsident Willy Götz auch im Rahmen der Feierstunde über den aktuellen Stand und das weitere Vorgehen im Projekt Beurer Sportpark. „Wahrscheinlich werden wir noch eine weitere Jubilarfeier in der ehrwürdigen Jahnhalle feiern“, so Willy Götz.

Neben den Ehrungen für Vereinstreue durfte Präsident Willy Götz in diesem Jahr wieder die Goldene Ehrennadel mit Jahreszahl und Brillant für insgesamt 80 Jahre Mitgliedschaft überreichen: Rolf Klebig freute sich über die Ehrung und nahm die Urkunde sowie Ehrennadel in Empfang. (AZ)