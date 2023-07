Nicht nur Bier aus Ulm: Darum endet auf dem Volksfest das Bier-Monopol

Plus Jahrelang gab es auf dem Volksfestplatz nur Bier aus der Donaustadt. Jetzt kommen Brauereien aus Zwiefalten, Karlsruhe und Augsburg dazu. Was ist da los?

Als auf dem Ulmer Volksfest das letzte Mal ein anderes Bier als Gold Ochsen aus den Zapfhähnen lief, hieß der Oberbürgermeister noch Ivo Gönner. Zwei Jahre gab es die Maß aus Kulmbach, bis 2013 wieder Ulmer Bier zum Zug kam. Und jetzt gibt’s Bier gleich von vier Brauereien. Das sind die Gründe.

Fakt ist: Der Bierkonsum auf dem Ulmer Volksfest geht seit Jahren zurück. Frank U. Schlagenhauf, der Vertriebs- und Marketingleiter bei Gold Ochsen erinnert sich an Jahre, als bis zu 120 Hektoliter Bier auf dem Ulmer Volksfest getrunken wurden. Klar, das seien andere Zeiten gewesen, als in weniger als zwei Wochen 12.000 Maß die Kehlen herunterflossen.