Niederländische IT-Firma schafft bis zu 35 neue Stellen in Ulm

Ein Anbieter für Softwarelösungen für die Baubranche aus dem Nachbarland wagt sich erstmals auf den deutschen Markt. Und setzt dabei auf Know-how aus der Münsterstadt.

4PS, ein Anbieter von Softwarelösungen für die Baubranche, setzt sein internationales Wachstum fort und erweitert seine Geschäftstätigkeiten erstmals auf den deutschen Markt - von Ulm aus.

Das Unternehmen siedelt sich im Stadtregal in Ulm-Söflingen an. Wie das Unternehmen auf Nachfrage der Redaktion mitteilt, werde im ersten Jahr ein Kernteam von zehn bis 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgebaut, das über die nächsten drei Jahre dann auf "35 plus" wachsen soll.

Der neue Chef von 4PS in Ulm sammelte Erfahrung bei Wilken

Der Mutterkonzern aus Ede, einer Stadt und Gemeinde der niederländischen Provinz Gelderland, setzt in Ulm auf regionales Know-how. Als geschäftsführende Gesellschafter der neuen 4PS Bausoftware GmbH mit Sitz in Ulm sind Oliver Couvigny und Tobias Fenster von Anfang an dabei. Sie bringen ihre langjährige und breite IT- und Prozessexpertise ein, um Führungskräfte aus dem Baugewerbe über Effizienzsteigerungen und Digitalisierung zu beraten. . Erst im vergangenen Jahr wurde Couvigny von der Wilken Software Gruppe als Geschäftsführer rekrutiert. Fenster ist seit zehn Jahren in der Microsoft Dynamics 365 Business Central Welt tätig.

Die neu gegründete deutsche Gesellschaft setzt auf einen 450 Namen zählenden weltweiten Kundenstamm. Dazu gehören bekannte Unternehmen wie Volker Wessels oder Altrad. Wim Jansen, Vorstand des Mutterkonzerns, der 4PS Group, dazu: „Wir freuen uns über die Expansion der 4PS Group nach Deutschland. Dies ist ein wichtiger nächster Schritt in unserer internationalen Wachstumsstrategie." (AZ/heo)

