Nightwash, Jaya the Cat und Harry G. verschieben ihre Auftritte im Ulmer Roxy

Die Pandemie verhagelt das Programm des Ulmer Roxy. Der bayerische Comedian Harry G. wird wohl erst im Oktober 2022 hier auftreten.

Corona trifft erneut das Programm des Ulmer Roxy. "Wie befürchtet, kommt es aufgrund der aktuellen Corona-Lage und der damit verbundenen Beschränkungen zu weiteren Verschiebungen von Konzerten und Veranstaltungen", teilt das Kulturzentrum mit. Im Einzelnen geht es dabei um folgende Termine.

"Nightwash" wird im Ulmer Roxy erst im Oktober 2022 gastieren

Die Comedy-Veranstaltung "Nightwash Live" wird vom 8. Dezember 2021 auf den 17. Oktober 2022 verlegt. Das geplante Konzert von "ZSK" am 10. Dezember 2021 wird auf den 9. Dezember 2022 verschoben und auch das geplante Konzert von "Jaya the Cat" am 18. Dezember 2021 wird verschoben - der neue Termin steht dabei noch nicht fest, werde aber "so bald wie möglich" bekanntgegeben.

Harry G. verschiebt seinen Auftritt in Ulm

Eine weitere Planänderung trifft den Auftritt des Comedians Harry G., er wird vom 21. Dezember 2021 auf den 6. April 2022 verschoben. Die Tickets für all diese Veranstaltungen behalten laut Roxy ihre Gültigkeit für den neuen Termin oder können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden. (AZ)

