Ulm

vor 17 Min.

"No Name Design": Ausstellung in Ulm zeigt das Besondere im Alltäglichen

Franco Clivio sammelt Gegenstände, die sich durch besondere Designideen auszeichnen. In der Ausstellung "No Name Design" zeigt er seine Sammelleidenschaft.

Plus Franco Clivio ist Produktdesigner und leidenschaftlicher Sammler. Die Objekte, die er zusammengetragen hat, sind nun im HfG-Archiv zu sehen.

Von Franziska Wolfinger Artikel anhören Shape

Auf den ersten Blick ist es ein rätselhaftes Objekt, das Kuratorin Christiane Wachsmann in den Händen hält. Zwei glänzende Metallplatten, mehr oder weniger oval geformt, wurden aufeinander geschraubt. Und auch auf den zweiten oder gar dritten Blick ist das Ganze nicht weniger rätselhaft. Am Ende braucht es doch die Erklärung der Expertin, was es mit dem Ding auf sich hat. Die beiden Scheiben lassen sich gegeneinander verschieben und eindrücken - es entsteht ein trichterförmiger Becher. Ein geniales Design, oder? Doch was macht eigentlich gutes Design aus?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen