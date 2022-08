Ulm

Noch ein Kunstwerk erinnert jetzt an den Schneider von Ulm

Die Flügelpaare erinnern an Albrecht Berblingers Fluggerät, das beim Testflug an den ungünstigen Winden über der Donau scheiterte.

Lokal Um Leichtigkeit geht es bei Ralf Mildes neuer Skulptur am Donauufer. Der Ulmer Künstler erinnert mit hoch oben befestigten Flügelpaaren an den Ulmer Flugpionier.

Von Franziska Wolfinger

Von Bildender Kunst über Musik bis Literatur: In unserer neuen Serie „Werk der Woche“ stellen wir wöchentlich in loser Folge ein Kunstwerk mit regionalem Bezug vor, das die Begegnung lohnt. Heute: Ralf Mildes Berblinger Flügel am Donauufer.

