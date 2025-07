Noch mehr Baustellen in der Ulmer Innenstadt: Diese Projekte stehen an

In Ulm gibt es aktuell einiges zu tun: Da wären der Breitbandausbau, die Erweiterung des Fernwärmenetzes und die Verbesserung des ÖPNV mit neuen Haltestellen. Zusätzlich müssen Kanäle und Straßen saniert werden. Das führt zu einigen Baustellen in der Stadt und zu einem erheblichen Zeitdruck. Denn die Arbeiten sollen möglichst erledigt sein, wenn es ab Ende November an den Abriss der Wallstraßenbrücke geht – und damit ohnehin ein Verkehrschaos droht.

