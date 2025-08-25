Noch mehr Knöllchen in Ulm? Scan-Fahrzeuge mit Kameras könnten zum Einsatz kommen

Die Ulmer Fraktion der Grünen möchte, dass Scan-Fahrzeuge in der Stadt eingesetzt werden. Solche Autos sind mit verschiedenen Sensoren ausgestattet. Während des Fahrens können sie Falschparker erkennen und ahnden. Dafür machen sie ein Foto und erfassen das Kennzeichen. So wird wertvolle Zeit gespart, wenn es um das Aufspüren von Parksündern geht. Zwar verdiente sich Ulm in der Vergangenheit bereits den Titel als Baden-Württembergs Knöllchen-Hauptstadt, doch mit dem Einsatz von Scan-Fahrzeugen könnten zukünftig noch mehr Parksünder zur Verantwortung gezogen werden.

Zumindest in nächster Zeit können solche Scan-Fahrzeuge in Ulm allerdings nicht zum Einsatz kommen, wie Ulms Oberbürgermeister Martin Ansbacher in einer Antwort an die Grünen schreibt. In Baden-Württemberg laufen aktuell erste Pilot-Projekte. Mit einer endgültigen Entscheidung über den zukünftigen Einsatz von Scan-Fahrzeugen im Land sei nicht vor Ende 2026 zu rechnen, so Ansbacher.

Erst einmal muss der Ulmer Verkehrsraum digitalisiert dargestellt werden

Doch der Oberbürgermeister betont: Die Bußgeldstelle sei durchaus gewillt, die Scan-Fahrzeuge nach und nach einzuführen. Zuerst sollen sie Falschparker aufspüren, also Autos, die an Stellen geparkt wurden, an denen das absolut verboten ist – zum Beispiel auf Gehwegen. Damit das möglich ist, müssen die Scan-Fahrzeuge auf eine digitale Karte der Stadt zurückgreifen können. Jeder Quadratmeter des öffentlichen Verkehrsraums müsse also kartiert werden.

Fahrzeuge aufzuspüren, deren Halter lediglich kein Parkticket gelöst oder über keinen Bewohnerparkausweis verfügen, sei komplizierter – um sie mit Scan-Autos zu erfassen, müssten die Berechtigungen erst einmal digitalisiert werden, erklärt der OB. Auch die Parkscheinautomaten müssen ausgetauscht werden gegen Modelle mit Tatstatur, an denen man das Autokennzeichen eingeben kann. Die Kosten dafür würden sich wohl auf insgesamt fast eine halbe Million Euro belaufen, schätzt die Stadt. Hinzu kommt: Selbst wenn Scan-Fahrzeuge die Falsch- und Schwarzparker aufspüren, müssen die Verwarnungen und Bußgelder noch von Mitarbeitern bearbeitet und freigegeben werden.

Scan-Fahrzeuge können 1000 Autos pro Stunde kontrollieren

Und dennoch sei der Einsatz von Scan-Fahrzeugen wohl lohnenswert, denn solch ein Auto könne etwa 1000 Fahrzeuge pro Stunde kontrollieren, wohingegen städtische Mitarbeiter etwa nur 50 Fahrzeuge schaffen. Ein weiterer Vorteil: Die Mitarbeiter würden im Außendienst den unangenehmen Situationen entgehen, in denen sie angefeindet und beleidigt werden.

„Wir begrüßen, dass die Verwaltung den Einsatz von Scan-Fahrzeugen prüft. Damit könnten deutlich mehr Falschparker erfasst und die Verkehrssicherheit in der ganzen Stadt verbessert werden. Gleichzeitig entlastet der Einsatz die Beschäftigten im Vollzugsdienst, die weniger Anfeindungen im Außendienst ausgesetzt wären. Das ist ein Gewinn für alle: mehr Sicherheit auf den Straßen und bessere Arbeitsbedingungen für die Mitarbeitenden“, kommentiert die grüne Stadträtin Lena Schwelling. Den Grünen gehe es bei dem Thema auch darum, den öffentlichen Raum „gerechter zu nutzen“.