Notfälle in Ulm: Rettungshubschrauber Christoph 22 hebt am Tag vier mal ab

Plus Knapp 1500 Einsätze hatte der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" im vergangenen Jahr. Neue Technik soll Vorteile für die Hilfesuchenden in der Region bringen.

Mit knapp 1500 Einsätzen war der Ulmer Rettungshubschrauber "Christoph 22" im vergangenen Jahr fast genauso oft unterwegs wie im vorvergangenen Jahr. Drei Piloten, 18 Notärzte und sieben Notfallsanitäter sind von morgens sieben Uhr bis abends acht Uhr einsatzbereit, im Winterhalbjahr nun auch mit Nachtsichtbrillen.