Ulm/Nürnberg

06:30 Uhr

Verkehrsclub fordert Zusammenschluss von Ding und VVM

Plus Der VCD Bayern kritisiert die Struktur des Nahverkehrs in Schwaben, Fahrgäste seien die Leidtragenden. Die ökologische Organisation sieht nur eine sinnvolle Lösung.

Von Sebastian Mayr

Vier bayerische Landkreise schließen sich Verkehrsverbünden an, und zehn Studien untersuchen derzeit, wie sich Verbünde im Freistaat weiterentwickeln können. Der Landesverband des ökologischen Verkehrsclubs Deutschland (VCD) lobt Verkehrsministerin Kerstin Schreyer für diese Entwicklung. Doch in einer Ecke des Freistaats sieht der VCD Bayern noch gehörig Luft nach oben: in der Region Donau-Iller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen