"O' zapft 'is": Ulmer Kleinbrauermarkt 2023 ist eröffnet

Feuchtfröhlich ist es zum Start des Bierfestes auf dem südlichen Münsterplatz in Ulm in jeder Hinsicht.

Die wahren Fans des Kleinbrauermarkts kann auch Dauerregen nicht vom Besuch auf dem südlichen Münsterplatz abhalten. So wie Steffen Speidel. "Ich komme jedes Jahr. Bei jedem Wetter", sagt der Göppinger, der bereits ein Bier in der Hand hält, bevor Ulms OB Gunter Czisch überhaupt zum Schlägel gegriffen hat.

Der Ulmer Kleinbrauermarkt und das Thema Wetter

Um kurz nach 16 Uhr sagt der Schwabe Czisch nach nur einem einzigen Schlag ein bajuwarisches "O' zapft 'is". Und da fängt es erneut kräftig zum Regnen an. Unter die Schirme des OBs, der Stadträte und Stadträtinnen und der Kleinbrauer schlüpft dann auch Anja Müller, die amtierende Hopfenkönigin. Über das Wetter, das sagt der Sprecher der Kleinbrauer, Stefan Dobler, in Personalunion Inhaber der Brauerei in Ummendorf, solle nicht geredet werden. Dennoch ist es das große Thema zum Start des Kleinbrauermarktes. Vielleicht wird's am an den restlichen beiden Tagen besser: Freitag und Samstag ist von 13 bis 22 Uhr geöffnet. (heo)

