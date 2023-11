Ulm

OB Czisch sieht doch Chancen für Bahn-Unterführung

Plus Die Deutsche Bahn bezahlt keinen Fußgängertunnel von der Schillerstraße zu den Sedelhöfen in Ulm – oder doch? Die Chancen scheinen da, der Weg ist aber weit.

Wer bezahlt einen durchgehenden Fußgängertunnel zwischen Bahnhofsvorplatz und Schillerstraße? Die Fraktion der Freien Wähler in Ulm hat in einem Antrag neue Verhandlungen mit der Deutschen Bahn angeregt. Bisher hatte der Konzern das stets abgelehnt. Nun sieht der Oberbürgermeister Chancen, dass die Bahn doch für die Kosten aufkommen muss. Doch dafür muss eine Bedingung erfüllt werden.

Noch im Herbst 2022 hatte Bahn-Mann Michael Groh im Ulmer Bauausschuss gesagt, eine Sanierung der schmalen und schlecht beleuchteten Unterführung stehe nach den momentanen Kriterien des Bundes erst in 20 bis 30 Jahren an. Für Stadtverbindungen sei der Konzern nicht zuständig – den Durchstich müsse die Stadt selbst bezahlen. Gunter Czisch geht nun aber davon aus, dass sich an dieser Haltung noch etwas ändern könnte.

