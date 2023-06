OB Gunter Czisch drängt auf Baubeginn des Sportparks des SSV Ulm

Nach den Umkleiden am SSV-Bad weiht Präsident Willy Götz mit dem Tennisheim sein zweites Gebäude in der Amtszeit ein. Das wirklich große Projekt soll möglichst bald folgen.

Nachdem Ulms OB Gunter Czisch am Wochenende das neue Tennisheim der jetzt mit dem TK Ulm fusionierten Tennisabteilung des SSV Ulm eröffnete, machte sich das Stadtoberhaupt für eine baldige Umsetzung des Sportparks stark. "Das neue Tennisheim ist ein erster gelungener und wichtiger Schritt zum Beurer-Sportpark", sagte Czisch.

Im öffentlichen Lokal Nonno Franco von Jessica Giordano und Berkan Dogan wird Pizza und Pasta serviert. Foto: Oliver Helmst�dter

Das Großprojekt liegt derzeit auf Eis. "Ich werbe dafür, dass wir das jetzt in Angriff nehmen", so Czisch. "Wir haben so viele Jahre darüber diskutiert, jetzt machen wir es." Aber nur wenn die Pläne auf sicherem Boden stehen. Der Verein habe sich in schwierigen Zeiten gut gerüstet. Jetzt werde es Zeit, den Weg gemeinsam zu gehen. 1,1 Millionen Euro steuerte Ulm für das Tennisheim bei. Und schon stehe das nächste Projekt vor der Tür.

Beurer-Sportpark des SSV Ulm kann frühestens 2026 kommen

SSV-Präsident Willy Götz freute sich freilich über so viel Rückenwind. Doch wann der Baubeginn des Sportparks sein wird, konnte Götz auch auf Nachfrage nicht sagen. "Wir brauchen noch ein bisschen." Der Pachtvertrag mit den Betreibern der Gaststätte Jahnhalle sei jüngst verlängert worden, laufe noch bis September kommenden Jahres. Dann könne frühestens mit Abbruch und Neubau begonnen werden, was etwa zwei Jahre brauche. Früheste Eröffnung des Beurer-Sportparks wäre somit 2026.

Padel-Tennis beim SSV

Bereits eröffnet ist hingegen der erste Padel-Tennisplatz in der Region. Das Spielfeld aus blauem Kunstrasen ist eine Art zehn mal 20 Meter großer Käfig aus Glas- und Drahtgitterelementen. Die Wände grenzen das Spielfeld ab und werden in das Spiel mit einbezogen. So entstehen lange Ballwechsel. In Spanien ist Padel bereits eine feste Größe in der Sportlandschaft.

Der Padel-Platz ist künftig in direkter Nachbarschaft einer etwas langsameren Sportart: Nahe der Donau entstehen 16 Boule-Bahnen.

Lesen Sie dazu auch

SSV Das Tennisheim des fusionierten SSV TK Ulm 1846. Foto: Oliver Helmst�dter

Dem Großprojekt "Jahnsportpark" hatte der Ulmer Stadtrat bereits 2021 grünes Licht gegeben. Der Weg schien frei für das Millionenprojekt. Der Verein konnte mit mehr als acht Millionen Euro Zuschüssen von der Stadt Ulm rechnen. Doch dann kam der russische Angriffskrieg samt allerlei Kostensteigerungen, sodass der Verein die Pläne vor einem knappen Jahr auf Eis legte. Der Eigenanteil am Großprojekt betrug nach ursprünglicher Kalkulation rund 4,9 Millionen Euro. Nun muss neu gerechnet werden.

Der neue Sportpark soll der zentrale Treffpunkt für verschiedenste Abteilungen des SSV Ulm werden. In der Dreifachsporthalle sollen insbesondere Handball, Hockey und Volleyball ihren Trainings- und Spielbetrieb abhalten können. Auch eine Nutzung für den sonstigen Vereinssportbetrieb und die Vermietung an Schulen sind geplant. Mit der bis zu 160 Personen fassenden Sitzplatztribüne soll auch die Möglichkeit zur Durchführung von Sportveranstaltungen für Zuschauer und Zuschauerinnen geschaffen werden.