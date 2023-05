OB-Wahl 2023 in Ulm: Lena Schwelling kandidiert für die Grünen

Die "Findungskommission" ist zu einem Ergebnis gekommen, das die Spatzen längst von den Dächern pfiffen. Damit wollen neben Czisch nun drei Menschen OB von Ulm werden.

Lena Schwelling soll Oberbürgermeisterin von Ulm werden. Wie die Findungskommission des Kreisverbands Ulm von Bündnis90/Grünen schriftlich mitteilt, empfiehlt das Gremium einstimmig die 31-Jährige als Kandidatin für die Wahl zum Ulmer Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin im Dezember diesen Jahres.

"Es stehen viele Pflichtaufgaben auf der To-do-Liste, aber darüber hinaus ist mehr möglich, davon bin ich überzeugt. Doch es braucht Mut, um diese Chancen zu ergreifen. Genau das will ich tun und deshalb bewerbe ich mich als Oberbürgermeisterin dieser großartigen Stadt", wird die Grüne zitiert.

Für ein lebenswertes, soziales und nachhaltiges Ulm

Schwelling habe die Kommission mit ihrer Begeisterung für Ulm und für die Kommunalpolitik der Stadt überzeugt. Durch ihr langjähriges Engagement in der Ulmer Stadtpolitik seien ihr die relevanten Themen in der ganzen Breite vertraut. Schwelling setzte sich beständig und ambitioniert für ein lebenswertes, soziales und nachhaltiges Ulm ein und denke vorausschauend an weitere Entwicklungen und Umsetzungsmöglichkeiten, um die Stadt auch in Zukunft erfolgreich, sicher und lebenswert zu machen.

Schwellings Kandidatur für die Grünen muss noch bestätigt werden

Mit ihrem langjährigen politischen Engagement und ihrer beruflichen Erfahrung in der Verwaltung sowie ihrem Studienabschluss in Public Management an der Verwaltungshochschule Ludwigsburg hält die Findungskommission sie für eine hervorragende OB-Kandidatin und für das Amt an der Spitze der Stadtverwaltung bestens qualifiziert. Seit 2019 gehört sie dem Landesvorstand an und führt seit Dezember 2021 die Landespartei als Vorsitzende.

Eine formelle Hürde hat die Ulmerin noch zu überwinden: Gewählt werden soll sie in einer Nominierungsversammlung, die am Donnerstag, 25. Mai, im Roxy stattfindet.

OB Czisch hat längst bekannt gegeben, dass er sich um eine zweite Amtszeit bewirbt. Der Ulmer Jurist und SPD-Mann Martin Ansbacher will zudem den Chefsessel des Ulmer Rathauses erobern. Außerdem hatte der parteilose Thomas Treutler, der Inhaber des Ladens Comic Home in der Ulmer Frauenstraße, seinen Hut in den Ring geworfen. (AZ/heo)