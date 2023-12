Oberbürgermeister-Wahl in Ulm bringt eine Überraschung – und neue Spannung

Plus Amtsinhaber Gunter Czisch galt als Favorit, nun muss er in der Stichwahl gegen Martin Ansbacher. Nicht nur für Czisch ist der erste Wahlgang enttäuschend.

Gunter Czisch hat recht behalten. Ein "gmähtes Wiesle" war diese OB-Wahl offensichtlich nicht. Der Amtsinhaber hat zwar die meisten Stimmen geholt, der Gewinner ist aber ein anderer. Einer, der Czisch in zwei Wochen gefährlich werden kann. Noch bitterer als für den CDU-Politiker ist das Ergebnis aber für eine Frau.

Lena Schwelling von den Grünen landete im ersten Wahlgang auf Platz drei. Klar, Rückenwind ihrer Partei verspürt sie gerade nicht wirklich. Aber das gilt für Martin Ansbacher von der SPD genauso. Und in Ulm räumten die Grünen zuletzt immer ab – bei den Wahlen für Gemeinderat, Landtag, Bundestag, Europaparlament. Die OB-Wahl ist eine Personenwahl, das ist von vielen viele Male gesagt worden. Die Person Lena Schwelling hat nicht ausreichend viele Menschen in Ulm überzeugt, auch wenn sie fast dreimal so viele Stimmen holte wie Birgit Schäfer-Oelmayer, die vor acht Jahren für die Grünen angetreten war.

